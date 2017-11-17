Курс доллара на сегодня, 17 ноября 2017: доллару предрекли глобальное шестилетнее ослабление

Курс валют на сегодня, 17 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 17 ноября 2017 упал на 26 копеек - до 59,9898 рубля. Курс евро потерял 47 копеек и опустился до отметки 70,704 рублей.

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По словам главного глобального валютного стратега Morgan Stanley в Лондоне Ханса Редекера, в январе 2017 года доллар достиг своего пика, в в ближайшие шесть лет его ждет ослабление из-за того, что прогнозы роста ужшкммт глобальной экономики имеют большее значение, чем процентные ставки ФРС.

По мнению эксперта, инвесторам следует сократить долларовые вложения в пользу развивающихся валют и евро. Так, японская валюта в начале следующего года, как ожидается, поднимется до 117 иен за доллар, а к концу года опустится до 108.

"Ключевым драйвером изменения курса доллара является не процентная ставка, а то, как функционирует глобальная экономика, и глобальный спрос на финансирование", - цитирует Редекера Regnum.

Он указал, что валюты развивающихся рынков привлекают своей высокой доходностью, которую не имеют рынки развитых стран. При этом Редекер отдельно выделяет привлекательность российского рубля, связывая это с ростом национальной экономики и консервативной политикой регулятора.