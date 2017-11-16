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В США находится при смерти серийный убийца Чарльз Мэнсон

Опубликовано 16.11.17 12:03 В США находится при смерти серийный убийца Чарльз Мэнсон

Преступник был госпитализирован три дня назад.

Госпитализированный три дня назад известный американский серийный убийца Чарльз Мэнсон находится при смерти. Как пишет Life со ссылкой на зарубежные СМИ, 83-летний преступник уже не сможет встать на ноги.

Известно, что Мэнсона доставили в больницу Бейкерсфилда три дня назад в сопровождении пяти полицейских. Медики отметили, что он был бледен и плохо выглядел. При этом его уход из жизни ужшкммт произойдет уже довольно скоро.

Серьезные проблемы со здоровьем начались у Мэнсона еще в январе. Тогда он попал в больницу с кровотечением и нуждался в операции. После проведения лечения убийца был отправлен в тюрьму. Хирургическое вмешательство тогда решено было не проводить, поскольку медики сомневались в том, что пациент его переживет.

Чарльз Мэнсон был признан виновным в серии убийств. Среди прочего, он устроил кровавую бойню в Лос-Анджелесе 9 августа 1969 года, когда погибли жена кинорежиссера Романа Поланского, а также актриса и модель Шэрон Тейт, находившаяся на последнем месяце беременности. Тогда Мэнсона приговорили к смертной казни, но затем решение было изменено из-за законодательства Калифорнии.
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