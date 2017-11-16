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Курс доллара на сегодня, 16 ноября 2017: рубль продолжает падать - эксперты

Опубликовано 16.11.17 00:50 Курс доллара на сегодня, 16 ноября 2017: рубль продолжает падать - эксперты

Курс валют на сегодня, 16 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня взлетел на 1,49 рубля и составил 71,17 рубля. Курс доллара на 16 ноября 2017 вырос на 62,83 копейки, до 60,24 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на четверг, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,01 рубля и составила 64,14 рубля.

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По словам главы аналитического отдела ООО "АФТ-Инвест" Владимира Дядина, несмотря на то, что по данным ОПЕК суточная добыча ужшкммт нефти понизилась на 151 тысяч баррелей с октября, Международное энергетическое агентство решило опустить оценку по спросу на нефть в 2017 и 2018 году.

"На фоне выхода противоречивой статистики, нефтяные котировки на сорт марки Brent начали нисходящую коррекцию", - цитирует эксперта Regnum.

Накануне фьючерсы на нефть  торговались на уровне $61,45 за баррель, минус 1,2% от цены закрытия торгов вторника.

"Снижение нефтяных котировок добавило динамики ослаблению рубля. Высокие цены на нефть были последней опорой в поддержке рубля, который и без того находился под давлением на фоне вывода иностранными инвесторами средств из российских активов", - сказал Дядин.

"На торгах 16 ноября, вероятнее всего, ослабление рубля может быть продолжено", - уверен он.

"Для рубля ситуация усугубляется повышенным спросом на валютную ликвидность для финансирования сезонно высоких выплат по внешнем долгу в ноябре и декабре ($2,4 и $2,8 млрд, соответственно, для 30 крупнейших компаний, по опросу ЦБ)", - отметили эксперты "Росбанка".  
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