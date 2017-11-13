СМИ: Задорнов расплакался на своем последнем концерте

Артист до последнего надеялся продолжить свою гастрольную деятельность.

После смерти известного отечественного актера и сатирика Михаила Задорнова его коллеги и друзья пришли на программу "Прямой эфир" к Андрею Малахову, где поделились своими воспоминаниями о покойном артисте.

Как писал TopNews, о тяжелом заболевании, которым страдает Задорнов, стало известно в прошло октябре прямо во время концерта, который, как оказалось, стал для актера последним: прямо во время выступления Михаил Задорнов неожиданно почувствовал себя плохо, а прибывшие на ужшкммт место врачи отвезли его в одну из столичных больниц. Пришедшие в студию "Прямого эфира" артисты вспомнили обстоятельства того концерта. По из словам, Задорнов не мог сдержать слез.

"Я видел, как он плакал. Не знаю, из-за чего - от боли или обиды. Вообще по жизни он был боец. Когда мы вызвали скорую, он очень долго не хотел уезжать. Он надеялся, что сможет выйти. Его великолепно принимал зал и поддерживал", - сказад заслуженный артист России Николай Бандурин.

Присутствовавший на том концерте Карен Аванесян рассказал, что юморист находился в прекрасной физической форме и в хорошем настроении, поэтому в тот вечер ничто не предвещало беды.

По признанию организатора концертов Задорнова Леонида Пеккера, Михаил Задорнов хотел лечиться только в России и до последнего надеялся, что сможет снова выступать.

"Он выходил на сцену уже больным и выступал по четыре часа", - добавил мужчина.

По словам юмориста Геннадия Ветрова, Михаил Задорнов всегда был и останется для него "человеком-галактикой", веселым и неравнодушным к окружающим.