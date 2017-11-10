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Умер Михаил Задорнов. Причина смерти - рак

Опубликовано 10.11.17 10:35 Умер Михаил Задорнов. Причина смерти - рак

Известный сатирик ушел из жизни в возрасте 69 лет.

По информации "Известий", знаменитый отечественный писатель и сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни на 70-м году.

В последний год Михаил Задорнов страдал онкологическим заболеванием. Ему сделали операцию в конце 2016 года, что, по словам близких юмориста, способствовало улучшению ситуации. После этого артист проходил реабилитацию в Москве.

Как писал ранее TopNews, не так давно Михаил Задорнов вернулся к православию и соборовался в одном из храмов столицы.

"Сегодня по просьбе родных ужшкммт и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин", - написал в своем Facebook настоятель столичного храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.

В минувшем июне в СМИ поступала информация о том, что Михаил Задорнов прекратил курс лечения. По некоторым данным, сатирик отказался от "изнуряющих и бесполезных процедур ради того, чтобы побыть в кругу родных".

Михаил Задорнов начал публиковать юмористические рассказы в 1974 году. Затем он стал писать монологи для эстрадных артистов, а с конца 1980-х годов уже сам стал исполнять свои произведения со сцены. Он сыграл несколько ролей в кино, а о его языческих взглядах стало известно в 2007 году.
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