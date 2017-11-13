Эксперты рассказали, кому прибавят 1200 рублей к пенсии

Стало известно, какая категория граждан получит прибавку к пенсии.

Журналисты издания "Проспект" выяснили у специалистов Пенсионного фонда России о том, кому положена ежемесячная надбавка к пенсии в размере 1200 рублей. Оказалось, что, согласно постановлению правительства РФ от 04.06.2007 г. № 343 "Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающемся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет", назначается выплата тем, кто проживает ужшкммт на российской территории и осуществляет уход за инвалидом I группы, кроме инвалидов с детства I группы, а также за пожилыми, нуждающемся в постоянном постороннем или достигшим возраста 80 лет.

Так, компенсационная выплата устанавливается человеку, ухаживающему за нетрудоспособным гражданином на период осуществления ухода за ним. Выплата производится сверх назначенной нетрудоспособному гражданину пенсии. Она осуществляется согласно порядку, установленному для выплаты соответствующей пенсии.

"Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином. Эта выплата назначается и осуществляется органом, выплачивающим пенсию нетрудоспособному гражданину", - пояснили в ПФР.

При этом тот, кто трудоспособен, но не работает, может обратиться за назначением выплаты. Ее размер установлен в размере 1200 рублей.