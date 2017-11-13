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Жертвами землетрясения в Иране стали 200 человек

Опубликовано 13.11.17 08:35 Жертвами землетрясения в Иране стали 200 человек

Больше всего от удара стихии пострадала граничащая с Ираком провинция Керманшах.

В Иране по послденим данным около 200 человек стали жертвами землетрясения, произошедшего поздно вечером накануне. Еще более тысячи человек получили ранения. В настоящее время спасатели занимаются извлечением людей из-под обломков разрушенных зданий.

Как сообщает "Российская Газета" со ссылкой на зарубежные источники, землетрясение магнитудой 7,3 произошло на глубине 25 километров, примерно в 30 километрах к юго-западу от города Халабья, в горной местности провинции Сулеймания. Больше всего ужшкммт от землетрясения пострадала граничащая с Ираком провинция Керманшах.

По мнению спасателей, число жертв разгула стихии будет расти.

"По-прежнему есть люди под обломками. Мы надеемся, что число погибших и раненых не увеличится слишком сильно, но оно будет расти. Мы развертываем три лагеря для чрезвычайных ситуаций в этой области", -  сказал губернатор Керманшаха Мойтаба Никкердар. 

Как отметил глава Национальной спасательной службы Ирана Пир Хоссейн Куливанд, "трудно отправить спасательные группы в некоторые деревни, потому что дороги оказались заблокированными из-за оползней". В сельских районах многие дома сделаны из глиняных кирпичей, поэтому легко разрушаются в этой стране, где часто происходят землетрясения.

Сегодня в пострадавших от землетрясения иранских провинциях Керманшах и Илам будут закрыты школы.

Кроме того, в Ираке в результате землетрясения погибли по меньшей мере четыре человека, еще 50 получили ранения. В этой стране самый сильный удар принял на себя город Дарбандихан.

В свою очередь, министр здравоохранения Курдистана Рекаут Хама Рашид заявил, что в городе пострадали более 30 человек.

"Ситуация там очень тяжелая", - отметил он.

Кроме того, жители Багдада ощущали землетрясение на протяжении 20 секунд. В других провинциях чувствовались толчки периодом более часа.
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