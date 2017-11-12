 
TOP 10

1 В Турции разграбили отель экс-владельца Черкизовского рынка

2 Телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку

3 Трамп объяснил, почему Обама не поладил с Путиным

4 Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

5 "Я бы никогда не назвал его толстым и низеньким": Трамп рассказал о попытках дружить с лидером КНДР

6 В Португалии выловили доисторическую акулу (ФОТО)

7 "Бездомный" Джигарханян получил квартиру в подарок от друзей-близнецов

8 Пхеньян сообщал Москве о готовности нанести ядерный удар по США

9 ИноСМИ: по Европе распространилось "радиоактивное облако из России"

10 СМИ: известный телеведущий Борис Ноткин покончил с собой

Новости наших партнеров

Телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку

Опубликовано 12.11.17 11:26 Телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку

Смерь известного телеведущего наступила от огнестрельного ранения, позже стало известно, что телеведущий долго и тяжело болел.

Телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку, в которой сообщил о добровольном уходе из жизни.

"Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений", - написал Борис Ноткин.

Тем временем стало известно о последних днях жизни Бориса Ноткина. По словам его соседки, телеведущий угасал, но сохранял жизнерадостный настрой несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем. 

Также женщина поведала, что покойный незадолго до смерти сохранял ужшкммт настрой и шутил.Так, в время совместной прогулки около дома, журналист рассказал ей анекдот. При этом от её взгляда не укрылась его некоторая раздражительность, однако это не удивительно, ведь все знали о его серьёзном заболевании и его лечении.

«Он проходил мимо, гулял по поселку, всегда в хорошем настроении, нарядный, ухоженный и приветливый человек. Я запомнила его очень приветливым, добродушным, разговорчивым», - рассказала Марина телеканалу «Звезда».

Ранее стало известно, что телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в своем доме в Одинцовском районе Московской области. На теле журналиста были обнаружены огнестрельные ранения, а рядом было найдено ружье. Последнее время Ноткин боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. 

В настоящий момент проводится доследственная проверка.
Другие материалы по этой теме

СМИ: известный телеведущий Борис Ноткин покончил с собой

Умер известный сатирик Михаил Задорнов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга