Смерь известного телеведущего наступила от огнестрельного ранения, позже стало известно, что телеведущий долго и тяжело болел.

Телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку, в которой сообщил о добровольном уходе из жизни.

"Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений", - написал Борис Ноткин.

Тем временем стало известно о последних днях жизни Бориса Ноткина. По словам его соседки, телеведущий угасал, но сохранял жизнерадостный настрой несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем.

Также женщина поведала, что покойный незадолго до смерти сохранял ужшкммт настрой и шутил.Так, в время совместной прогулки около дома, журналист рассказал ей анекдот. При этом от её взгляда не укрылась его некоторая раздражительность, однако это не удивительно, ведь все знали о его серьёзном заболевании и его лечении.

«Он проходил мимо, гулял по поселку, всегда в хорошем настроении, нарядный, ухоженный и приветливый человек. Я запомнила его очень приветливым, добродушным, разговорчивым», - рассказала Марина телеканалу «Звезда».

Ранее стало известно, что телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в своем доме в Одинцовском районе Московской области. На теле журналиста были обнаружены огнестрельные ранения, а рядом было найдено ружье. Последнее время Ноткин боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

В настоящий момент проводится доследственная проверка.