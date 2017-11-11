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СМИ узнали, о чем Путин и Трамп говорили «на ногах» во второй день саммита АТЭС

Опубликовано 11.11.17 10:03 СМИ узнали, о чем Путин и Трамп говорили «на ногах» во второй день саммита АТЭС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщались во второй день саммита АТЭС во вьетнамском Дананге по пути на церемонию фотографирования лидеров.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп немного пообщались в субботу по пути на церемонию фотографирования лидеров во второй день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге, сообщает ТАСС.

Соотвесттвующие кадры транслировались в прямом эфире в пресс-центре, на них было видно, как главы России и США вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Недалеко от них находился председатель КНР Си Цзиньпин.

Отмечается, что на ужшкммт церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы МИД согласовали, а президенты утвердили совместное заявление по Сирии.

В заявлении, в частности, говорится, что президенты двух стран подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Они также договорились поддерживать связи по военным каналам для предотвращения инцидентов при борьбе с террористами на сирийской земле.

Как ранее сообщал Topnews, накануне, в первый день саммита, Трамп и Путин почти не контактировали, лишь обменявшись рукопожатием и несколькими фразами. До этого момента встреча вообще была под вопросом, хотя Трамп высказывал намерение обсудить Сирию, КНДР и Украину. Российская сторона также заявляла о готовности к встрече.

Саммит АТЭС, проходящий в Дананге, завершится в субботу. 
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