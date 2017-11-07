Фельгенгауэр уверена в психическом здоровье напавшего на неё мужчины

Между тем напавший на ведущую "Эха Москвы" рассказал членам ОНК о мотивах преступления.

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр считает, что напавший не нее мужчина не сумасшедший.

«Я уверена в том, что этот человек не сумасшедший. Мне кажется, он прекрасно все спланировал. Если вы видели выписку из моего эпикриза — вы понимаете, он шел не пугать, он шел убивать. Он знал, куда нужно бить, удар был очень уверенный, не один удар — два, и еще лицо», - рассказала она ужшкммт коллегам.

Более того она не понимает, почему он хотел ее убить, ведь «от этого пользы никакой, а вреда очень много». Также Фельгенгауэр выразил уверенность в том, что напавший на нее не был похож на «нервного психа», в то время как Владимир Путин назвал его психически больным человеком.

«Я ничего не могу сделать со словами Владимира Путина, и я не буду думать и про него. Ну сказал что-то Путин, ну и ладно. Мне важно, что у моего адвоката претензий к работе следователя нет», - сказала она.

Тем временем гражданин России и Израиля Борис Гриц, который совершил нападения на Фельгенгауэр, заявил, что "полоснул по горлу", но не хотел этого делать, "так получилось", пишет NEWSru.com. Об этом Гриц рассказал в СИЗО "Водник" членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Он вновь рассказал, что Фельгенгауэр выходила с ним на "телепатическую связь" и он по этой же связи сообщал ей, что готов "на нормальный диалог" и что "вот так, телепатически" он с ней общаться не хочет. Более того, по его словам, посредством телепатического контакта она изводила его сексуально.

"Я предупреждал, просил прекратить все это. И когда пришел в редакцию, я не хотел убивать. Хотел просто показать ей, что зло порождает зло. А то, что по горлу полоснул, - ну, так получилось", - сказал Гриц, при этом сетуя на то, что из-за удара ножом именно по горлу ему "не могут" смягчить обвинение с "покушения на убийство" до "причинения тяжких телесных повреждений".

Добавим, что в СИЗО его продержали на карантине максимальные 10 дней, в течении которых за ним наблюдали и оперативники, и психологи, и воспитатели.

"Я прошел какой-то большой тест, выбирал цвета и много чего еще, - рассказал он. - К тому же в карантинной камере все время сменяются заключенные - одних приводят, других уводят. Я со всеми находил общий язык. Думаю, сотрудники убедились, что я не опасен. Но вот в итоге я попал на спецблок".

"Сам тюремный опыт, он неприятный, конечно. У меня его раньше не было никогда. Меня никто даже ни разу не задерживал. Законы я не нарушал. Но раз попал сюда, надо принимать все как есть. Условия не такие страшные, как можно было бы представить. Кормят нормально. Сегодня был свекольник и гуляш с картошкой. Не ресторан, но неплохо", - рассказал нападавший.

Он заверил, что никогда не состоял на психиатрическом учете, раньше изучал антропософию, в последнее время жил один, ни с кем из женщин не встречался, имел проблемы с работой.