СМИ: в "Райском досье" нашли российских бизнесменов, скрывающихся от "налога на роскошь"

Общая стоимость самолетов, зарегистрированных российскими бизнесменами, составляет приблизительно 25 млрд рублей.

Бизнесмены России зарегистрировали на расположенном в Ирладском море острове Мэн 17 частных самолетов. Это было сделано для того, чтобы пользоваться лазейкой в налоговом законодательстве и ввозить в Европу джеты, минуя уплату НДС.

Как пишет "Новая газета" со ссылкой на так называемое "Райское досье", опубликованное международным консорциумом журналистов-расследователей, в числе наиболее известных клиентов острова Мэн находятся такие российские бизнесмены, как братья Борис и Аркадий Ротенберги, Олег Дерипаска, бывшие ужшкммт сенаторы Вадим Мошкович, Виталий Малкин, экс-депутат Александр Скоробогатько, подрядчик РЖД Юрий Коротченко и бизнесмен Александр Пономаренко, владеющий поместьем под Геленджиком, известным как "дворец Путина".

Согласно предварительным подсчетам, общая стоимость самолетов, зарегистрированных бизнесменами РФ, составляет около 25 млрд рублей, тогда как в России владельцам бизнес-джетов пришлось бы заплатить примерно 4,5 млрд рублей НДС в сумме.

"Если самолет используется для корпоративных целей - например, для перевозки топ-менеджмента между рабочими объектами или для деловых поездок, компания действительно не должна платить НДС", - сказал управляющий партнер в консалтинговой компании "Орлов и Сизов" Александр Орлов.

Известно, что в конце 2011 года Аркадий Ротенберг купил самолет Global XRS, а в феврале 2012 года зарегистрировал его на острове Мэн. Тогда представители покупателя говорили о том, что сверхдальнемагистральный самолет будет использоваться для личных нужд Ротенберга.

В свою очередь, Борис Ротенберг купил самолет Bombardier Global 5000 весной 2013 года. Для покупки он взял кредит в швейцарском банке Credit Suisse. Самолет импортировали в Евросоюз в мае 2013 года.

Олег Дерипаска выбрал для личных полетов Gulfstream-550. Судно было приобретено еще в 2004 году на имя компании, которой формально владеет его мать - Валентина Дерипаске, а главой этой организации как минимум до 2013 года был депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Езубов, хотя парламентарий не имел права руководить никакими коммерческими компаниями.

"Это схема оптимизации налогов, и все вовлеченные в процесс стороны понимают это. Для правительства острова это возможность привлечь владельцев самолетов, создать индустрию регистрации воздушных судов, поддержать сопутствующие сервисы. В этом плане остров Мэн - типичная офшорная юрисдикция, которая привлекает капиталы обещанием не облагать их налогами", - рассказал анонимный авиационный юрист, знающий процедуру регистрации частных джетов на острове.

"Райское досье" представляет собой архив из 13,4 млн документов юридической компании Appleby, которые проанализировал международный консорциум журналистов-расследователей. В архиве показано, как политическая элита использует тайные налоговые оазисы, расположенные в основнм на райских островах - Сейшелах, Бермудах, Британских Виргинских Островах.