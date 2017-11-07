СМИ: на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане могут запретить российский гимн

Информацию о возможном запрете гимна РФ прокомментировал Алексей Пушков.

Гимн РФ может оказаться под запретом на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на осведомленный источник.

По некоторым данным, до церемония открытия Игр-2017 также могут не допустить российских спортсменов. Соответствующие меры рассматриваются представителями Международного олимпийского комитета в качестве наказания за нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Окончательное решение по допуску ужшкммт сборной РФ до Олимпиады-2018, как ожидается, примут в начале декабря на исполкоме МОК, отмечает Lenta.ru.

Сообщения СМИ прокомментировал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, если МОК продолжит гнуть свою линию, то сборной нашей страны лучше отказаться от поездки в Пхенчхан.

Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 ноября 2017 г.

В минувшем октябре президент России Владимир Путин заявил, что назвал допуск россиян к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом, равно как и полный недопуск, "унижением для страны".