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iPhone X купить можно и в России: цена места в очереди за гаджетом превысили его стоимость

Опубликовано 03.11.17 11:19 iPhone X купить можно и в России: цена места в очереди за гаджетом превысили его стоимость

Айфон Х в России: чтобы купить iPhone X в Москве, люди занимали очередь за несколько дней, одного из покупателей увезли на "скорой". Уже к утру 3 ноября в Москве закончились Phone X с объемом памяти 256 Гб.

В России стартовали продажи iPhone X: за сколько можно купить смартфон в Москве?

В России и во всем мире стартовали официальные продажи смартфона iPhone X компании Apple. Стоимость гаджета в России начинается от 79,9 тыс. рублей. Во столько обойдется модель с памятью 64 Гб. За устройство с памятью 256 Гб придется заплатить 91,9 тыс. рублей.

Как сообщает "Интерфакс", за несколько дней до начала продаж у флагманского магазина re:Store на Тверской улице в Москве начала выстраиваться очередь. Накануне на ужшкммт улице у входа дежурили несколько сотен человек. Некоторые признавались, что заняли место с целью продать свою очередь.

Эксперты российской компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений, накануне заявили, что кибермошенники могут заработать на старте продаж новых моделей iPhone до $34 млн.

Место в очереди за новым iPhone X продавали за 300 тысяч рублей

Как сообщал Topnews, судя по сообщениям поклонников Apple в социальных сетях, люди в очереди планировали заработать на этом, продав свои места за 50-60 тысяч рублей. В Сети появились и расценки. Так, если для человека не принципиально, каким по счету он будет в магазине, то достаточно заплатить 5-25 тысяч рублей, и за него подежурят другие. 36-е место в очереди продавали за 15 тысяч рублей, а возможность быть первым оценили в три раза дороже, чем сам смартфон, – в 300 тысяч рублей.

"На волне ажиотажного спроса на iPhone X и сложностей с получением заказов появились сотни подозрительных ресурсов, - заявил директор направления Brand Protection Group-IB Андрей Бусаргин. - В лучшем случае вам привезут поддельный телефон, в худшем - мошенники украдут деньги, конфиденциальные данные и заразят ваше устройство вирусом. После официального старта продаж количество мошеннических сайтов только увеличится".

Ранее ритейлеры сообщили, что объем предварительных интернет-заказов на iPhone X в России ожидаемо превысил спрос на iPhone предыдущих поколений. На основании этих оценок участники рынка и эксперты прогнозируют дефицит iPhone X после старта продаж. О том, что запасы iPhone X в магазинах будут ограничены, предупреждает и Apple, пишет "Коммерсантъ".

Движение в крайней правой полосе на Тверской улице из-за очереди было ограничено. На месте дежурили сотрудники ГИБДД и два эвакуатора.

Отстоявшего в очереди за смартфоном три дня москвича увезли на «скорой»

У флагманского магазина re:Store на Тверской около 300 поклонников Apple выстроились в очередь еще за три дня до старта продаж. Некоторые принесли с собой пледы, складные стулья, термосы. Накануне, 2 ноября, власти направили к магазину теплые автобусы. 

Впрочем, без происшествий все равно не обошлось - сегодня утром одного молодого человека из очереди увезли на «скорой». По словам очевидцев, он провел на Тверской все три дня. 

Тем временем, в re:Store заявили, что уже к 9.00 мск закончились Phone X с объемом памяти 256 Гб за 91 990 рублей. Пока в магазине остались только версии на 64 Гб, отмечает NR.
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