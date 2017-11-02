Цена места в очереди за новым iPhone X в Москве дошла до 300 тысяч рублей

Москвичи с палатками и спальниками выстроились в очередь за iPhone X за три дня до старта продаж.

Москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за iPhone X за три дня до официального старта продаж, сообщила РИА Новости представитель ретейлера re:Store Людмила Семушина.

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"Если судить по перекличке очереди, которая самоорганизовалась уже во вторник, вчера там было 267 человек", — сказала она.

Первое место в очереди за iPhone X в Москве предлагают купить за 300 тысяч: https://t.co/76N0QsJH13 pic.twitter.com/HIeLk0I6xa — Life | Новости (@lifenews_ru) 2 ноября 2017 г.

Чтобы стоять сутки на улице было не так грустно, "яблочные" поклонники принесли с собой ужшкммт стулья, пледы и чай, сообщает Telegram-канал Mash. Однако в очереди – не только истинные фанаты iPhone, но и те, кто стремится на этом ажиотаже хорошенько заработать – перекупщики и так называемые заниматели очереди. Судя по сообщениям поклонников Apple в социальных сетях, люди в очереди планируют заработать на этом, продав свои места за 50-60 тысяч рублей.

В Сети уже появились и расценки. Так, если для человека не принципиально, каким по счету он будет в магазине, то достаточно заплатить 5-25 тысяч рублей, и за него подежурят другие, передает Life.ru.

Москва, наши дни: Очередь за Iphone X

Продажа начнется только в пятницу... pic.twitter.com/Mi4LD8OTnk — Benjamin (@NataydoFudzyro) 1 ноября 2017 г.

36-е место в очереди продают за 15 тысяч рублей, а возможность быть первым оценивается в три раза дороже, чем сам смартфон, – в 300 тысяч рублей. "3 ноября будут первые продажи iPhone X, хотите быть одним из первых? За 10–15 часов (в зависимости от ажиотажа) занимаю очередь, вы приходите в 05:50 (так как в 06:00 раздают браслетики), расплачиваетесь со мной, получаете вместо меня браслетик и в числе первых становитесь счастливым обладателем флагманского "яблочного" смартфона!" – гласит объявление одного из предприимчивых москвичей.

По последней информации корреспондентов, на Тверской уже стоят примерно около 500 человек.