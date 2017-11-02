Поклонская и Жириновский поддержали инициативу Кадырова о захоронении Ленина

Тему о захоронении Ленина также прокомментировал пресс-секретарь Путина.

По мнению депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской, "смотреть на труп в центре столицы - это по меньшей мере негуманно и не по-человечески". Таким образом, бывший прокурор Крыма поддержала недавние заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего о необходимости захоронить тело советского вождя.

"Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере негуманно и не по-человечески", - написала Поклонская в Facebook

В свою очередь, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ужшкммт перенести все захоронения с Красной площади.

"Мы предлагаем вообще все захоронения с Красной площади убрать. Эти люди фактически не захоронены, а лежат в общем склепе. На Руси никогда так с покойниками не поступали", - сказал он.

По мнению либерал-демократа, вождя Октябрьской революции необходимо похоронить рядом с могилой его матери в Санкт-Петербурге.

"А Красная площадь - это место торжеств, праздников, концертов, спортивных мероприятий. Нельзя это всё совмещать с кладбищем", - добавил политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривается вопрос захоронения Владимира Ленина.

"Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но тем не менее она не является темой на повестке дня кремлевской администрации", - приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Как писал TopNews, Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале о необходимости убрать тело Ленина с Красной площади.