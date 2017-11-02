 
TOP 10

1 Найден дневник студента, устроившего резню в колледже

2 Жене Джигарханяна в России "светит" несколько уголовных дел

3 Фото Бен Ладена с Хиллари Клинтон, о котором рассказала Захарова, оказалось фейком

4 В Иркутской области акушер-гинеколог умерла после 30-часовой смены

5 В Москве скончался приемный сын Эльдара Рязанова

6 В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

7 СМИ: в отделении полиции Москвы заживо сожгли задержанного

8 Египетский юрист призвал насиловать девушек в рваных джинсах из чувства патриотизма

9 В Индии родился двухголовый ребенок

10 Ученые рассказали, что происходит с телом человека после смерти

Новости наших партнеров

"Довольно глазеть на труп": Кадыров поддержал идею захоронения тела Ленина

Опубликовано 02.11.17 11:06 "Довольно глазеть на труп": Кадыров поддержал идею захоронения тела Ленина

Рамзан Кадыров высказался по поводу возможного захоронения тела Владимира Ленина.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал вопрос о захоронении тела Владимира Ленина. По его словам, решение по данному вопросу должен принять президент страны Владимир Путин.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла тему захоронения тела Владимира Ленина.

"Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит ужшкммт круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком", - написал Кадыров.

По его словам, если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. Однако оно не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга, уверен глава Чечни.
Другие материалы по этой теме

Зюганов осудил идею Собчак вынести тело Ленина из Мавзолея

Кадыров заявил, что за убийством Амины Окуевой под Киевом "торчат уши спецслужб Украины"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга