"Довольно глазеть на труп": Кадыров поддержал идею захоронения тела Ленина

Рамзан Кадыров высказался по поводу возможного захоронения тела Владимира Ленина.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал вопрос о захоронении тела Владимира Ленина. По его словам, решение по данному вопросу должен принять президент страны Владимир Путин.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла тему захоронения тела Владимира Ленина.

"Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит ужшкммт круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком", - написал Кадыров.

По его словам, если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. Однако оно не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга, уверен глава Чечни.