В Индии родился двухголовый ребенок

Врачи обнаружили отклонения в развитии плода на восьмом месяце беременности.

В индийском штате Амбайогай родились редкие сиамские близнецы парапаги, имеющие одно общее туловище и конечности, но две головы.

По словам медиков, малыши весом 3,7 килограмма имеют отдельные легкие и сердце, но общую печень и другие органы.

Сразу же после появления на свет сиамские близнецы испытывали проблемы с дыханием. Их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сразу предупредили, что ужшкммт разделить новорожденных и спасти их жизни не представляется возможным. Дети умерли через сутки после рождения.

"Это серьезное и крайне редкое состояние. Оно фиксируется лишь у 10% всех сиамских близнецов", - цитирует РИА Новости доктора Санджай Бэнсода, возглавляющего гинекологическое отделение госпиталя Свами Рамананд Теерт.

Оказалось, что медики обнаружили отклонение в развитии плода только на восьмом месяце беременности, после проведения УЗИ. Мать близнецов решила выносить их до конца, и на 36 неделе врачи провели кесарево сечение. Состоянию здоровья женщины ничто не угрожает.