Курс доллара на сегодня, 2 ноября 2017: фунт и доллар опустят рубль в ноябре - эксперты

Курс валют на сегодня, 2 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 ноября 2017 составляет 58,15 руб., курс евро на сегодня - 67,71 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 2 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,69 руб. при покупке и 59,81 руб. при продаже банком, курс евро на 2 ноября 2017 равен 66,14 руб. и 69,64 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению экспертов, в начале ноября ужшкммт фунт и доллара опустят рубль, а цены на нефть уже не способны поддержать российскую валюту. Ряд аналитиков склоняется к прогнозу, согласно которому рубль сначала упадет от уровня 70 рублей за доллар, а затем - до 100.

Как отметил финансовый аналитик Степан Демура, сейчас Банк Англии стоит на пороге исторического события - повышения ставки РЕПО первого за последние более чем 10 лет. Кроме того, ОПЕК готова продлить сроки венского соглашения о сокращении добычи, по меньшей мере, до конца 2018, президент США Дональд Трамп готов выбрать нового главу ФРС, а Конгресс – утвердить налоговую реформу.

На рынке все еще чувствуется эффект от недавнего завершения налогового периода, но с приходом в систему бюджетной ликвидности в начале месяца ситуация должна измениться, а ставки МБК наконец отыграют последнее снижение ключевой ставки ЦБ.

Эксперт полагает, что следующее снижение рубля произойдет в 10-х числах ноября. Доллар, по его словам, останется стабилен, а фунт продолжит расти.