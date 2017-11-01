Курс доллара на сегодня, 1 ноября 2017: против рубля играют сразу три фактора - эксперты

Курс валют на сегодня, 1 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 1 ноября 2017 составляет 58,11 руб., курс евро на сегодня равен 67,64 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 1 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,94 руб. при покупке и 60,06 руб. при продаже банком, курс евро на 1 ноября 2017 составляет 66,42 руб. и 69,92 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Финансовый аналитик Борис Белкин Рубль полагает, что курс ужшкммт рубля сегодня, 1 ноября 2017, скорее всего, опустится к доллару и евро на фоне ожиданий решений и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике.

"Несмотря на тот факт, что черное золото закрепилось за уровень 61 доллар за баррель и уже штурмует (или, по крайней мере, пытается штурмовать) новые рубежи, национальная валюта перестала обращать внимание на эту поддержку", - приводит слова экспертов "Российская Газета".

По словам экспертов, негативно влияет на рубль также оставшийся открытым вопрос новых санкций против нашей страны. Внутри на ослабление рубля играет заявление главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова по поводу необходимости оказания поддержки регионам в размере 60 миллиардов рублей.

"Если ожидания по поводу ФРС рынок, можно сказать, уже отыграл, то высокая цена на нефть и возможность ее дальнейшего роста вряд ли будет достаточно долго оставаться вне игры. Как и размещение министерством финансов ОФЗ в объеме 10 миллиардов рублей. Эти факторы будут играть на поле за укрепление национальной валюты. Посмотрим, чья возьмет", - добавил Белкин.