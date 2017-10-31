 
TOP 10

1 СМИ: отец Кевина Спейси годами насиловал своего сына

2 "Путина кто-то сильно обманул": эксперт рассказал, зачем США собирает "биоматериал россиян"

3 Мигранты разгромили аллею героев на Измайловском бульваре в Москве

4 Раненый Осмаев увидел в убийстве своей жены в Киеве российский след

5 Facebook, Twitter и Google опубликовали сведения о "вмешательстве" РФ в выборы президента США

6 Назван самый продаваемый смартфон в России

7 СМИ: в штабе Собчак произошел раскол

8 Ученые назвали аспирин самым дешевым средством для профилактики рака

9 Соцсети раскритиковали Пескова и Навку за празднование Хэллоуина с 3-летней дочкой

10 На Украине задержали сына главы МВД страны Авакова

Новости наших партнеров

Повышение пенсий в Москве в 2018 году: с 1 января москвичам повысят пенсии

Опубликовано 31.10.17 16:47 Повышение пенсий в Москве в 2018 году: с 1 января москвичам повысят пенсии

Пенсии в Москве в 2018 году, последние новости: с 1 января 2018 года будут увеличены пенсии москвичам - соответствующее решение было принято в рамках заседания президиума правительства Москвы.

Повышение пенсий и социальных выплат в Москве с 1 января 2018 года составит три тысячи рублей

В Москве с 14,5 до 17,5 тысяч поднимут минимальную пенсию. Такое заявление сделал столичный градоначальник Сергей Собянин в рамках заседания президиума.

"Мы сегодня должны принять решение о существенном увеличении социальных выплат. Речь идет в первую очередь об увеличении минимальной пенсии московским пенсионерам с 14,5 до 17,5 тысячи рублей", - приводит слова ужшкммт мэра Москвы РИА Новости.

Также в несколько раз будут подняты единовременные и ежемесячные пособия, в том числе малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны. Новое пособие будет введено для семей, воспитывающих детей-инвалидов - такой категории граждан ежегодно будут выплачивать по 10 тысяч рублей на покупку школьной формы.

Размер ежемесячной выплаты героям вырастет на 9 тысяч рублей, а их вдовам будут платить на семь тысяч рублей больше. Единоразовая выплата лицам в возрасте 101 года и старше будет повышена на пять тысяч рублей и составит 15 тысяч рублей.

"Прошу довести до наших получателей, чтобы с 1 января 2018 года все получатели социальных пособий, пенсий своевременно получили выплаты", - сказал Сергей Собянин, обращаясь к главе департамента соцзащиты.
Другие материалы по этой теме

Собянин написал универсальный пост в Twitter, опровергающий любые утверждения

В Петербурге приставы арестовали квартиру дочери Собянина, но не нашли должника и сняли арест

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга