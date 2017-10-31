Повышение пенсий в Москве в 2018 году: с 1 января москвичам повысят пенсии

Пенсии в Москве в 2018 году, последние новости: с 1 января 2018 года будут увеличены пенсии москвичам - соответствующее решение было принято в рамках заседания президиума правительства Москвы.

Повышение пенсий и социальных выплат в Москве с 1 января 2018 года составит три тысячи рублей

В Москве с 14,5 до 17,5 тысяч поднимут минимальную пенсию. Такое заявление сделал столичный градоначальник Сергей Собянин в рамках заседания президиума.

"Мы сегодня должны принять решение о существенном увеличении социальных выплат. Речь идет в первую очередь об увеличении минимальной пенсии московским пенсионерам с 14,5 до 17,5 тысячи рублей", - приводит слова ужшкммт мэра Москвы РИА Новости.

Также в несколько раз будут подняты единовременные и ежемесячные пособия, в том числе малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны. Новое пособие будет введено для семей, воспитывающих детей-инвалидов - такой категории граждан ежегодно будут выплачивать по 10 тысяч рублей на покупку школьной формы.

Размер ежемесячной выплаты героям вырастет на 9 тысяч рублей, а их вдовам будут платить на семь тысяч рублей больше. Единоразовая выплата лицам в возрасте 101 года и старше будет повышена на пять тысяч рублей и составит 15 тысяч рублей.

"Прошу довести до наших получателей, чтобы с 1 января 2018 года все получатели социальных пособий, пенсий своевременно получили выплаты", - сказал Сергей Собянин, обращаясь к главе департамента соцзащиты.