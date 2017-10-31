СМИ: Регина Тодоренко ушла из «Орла и Решки»

Сама телеведущая отрицает свой уход.

В СМИ появились слухи о том, что ведущая программы о путешествиях «Орел и Решка» Регина Тодоренко, сотрудничавшая с телеканалом «Пятница!» с 2014 года, решила покинуть проект после окончания съемок 15 сезона.

Как пишет Starhit, съемки стали тяжелым испытанием для 27-летней девушки. Ее вымотал «чудовищный график», отсутствие нормального режима сна и долгая разлука с близкими – родителями и молодым человеком. Ведь последний перерыв длился восемь месяцев.

На телеканале "Пятница" факт уходу Регины подтвердили.

«Она уже давно приняла решение ужшкммт уйти из шоу. Регина трудолюбивая, умная. За время работы смогла вырасти из неизвестной одесской девочки в безусловную звезду. Нам жаль ее отпускать, но что делать», - цитирует издание сотрудника телеканала.

«Нельзя сказать, что проект надоел, она просто из него выросла, – сообщили в свою очередь друзья Тодоренко. – Сейчас немного отдохнет и продолжит карьеру – уверены, предложений будет много».

Отмечается, что за восемь сезонов Регина превратилась из обычной уроженки Одессы в настоящую телезвезду. Однако сама Тодоренко на фоне таких новостей поспешила успокоить своих поклонников постом с опровержением эти слухов.

"Пока в интернете бурно обсуждается мой якобы уход из "Орел и решка", мы продолжаем путешествовать и открывать для вас новые города и страны, которые вы сможете очень скоро увидеть на телеканалах #интер и #телеканалпятница .38 день в пути Путешествия продолжаются!" - сообщила Регина.