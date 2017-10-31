 
TOP 10

1 Опубликовано видео нападения на ведущую радиостанции "Эхо Москвы"

2 Звезды Голливуда негативно отреагировали на каминг-аут Кевина Спейси

3 Владелец "Наутилуса" признался в расчленении датской журналистки

4 Катя Гордон собралась в президенты вслед за Собчак

5 СМИ: жена Джигарханяна покинула Россию

6 "У вас ума не было и не будет": в Иваново уволили учительницу за оскорбления учеников из-за Навального

7 Путин: кто-то целенаправленно собирает биоматериал россиян

8 На Украине совершено покушение на Адама Осмаева: убита его жена

9 В Сети появилось видео боя военного дрона США с НЛО

10 NASA обнародовало запись с «жуткими звуками» из космоса

Новости наших партнеров

СМИ: Регина Тодоренко ушла из «Орла и Решки»

Опубликовано 30.10.17 23:46 СМИ: Регина Тодоренко ушла из «Орла и Решки»

Сама телеведущая отрицает свой уход.

В СМИ появились слухи о том, что ведущая программы о путешествиях «Орел и Решка» Регина Тодоренко, сотрудничавшая с телеканалом «Пятница!» с 2014 года, решила покинуть проект после окончания съемок 15 сезона.

Как пишет Starhit, съемки стали тяжелым испытанием для 27-летней девушки. Ее вымотал «чудовищный график», отсутствие нормального режима сна и долгая разлука с близкими – родителями и молодым человеком. Ведь последний перерыв длился восемь месяцев.

На телеканале "Пятница" факт уходу Регины подтвердили.

«Она уже давно приняла решение ужшкммт уйти из шоу. Регина трудолюбивая, умная. За время работы смогла вырасти из неизвестной одесской девочки в безусловную звезду. Нам жаль ее отпускать, но что делать», - цитирует издание сотрудника телеканала.

«Нельзя сказать, что проект надоел, она просто из него выросла, – сообщили в свою очередь друзья Тодоренко. – Сейчас немного отдохнет и продолжит карьеру – уверены, предложений будет много».

Отмечается, что за восемь сезонов Регина превратилась из обычной уроженки Одессы в настоящую телезвезду. Однако сама Тодоренко на фоне таких новостей поспешила успокоить своих поклонников постом с опровержением эти слухов.

"Пока в интернете бурно обсуждается мой якобы уход из "Орел и решка", мы продолжаем путешествовать и открывать для вас новые города и страны, которые вы сможете очень скоро увидеть на телеканалах #интер и #телеканалпятница .38 день в пути Путешествия продолжаются!" - сообщила Регина.
Другие материалы по этой теме

Ведущей "Орла и решки" Регине Тодоренко грозит штраф 2 млн и увольнение за откровения о шоу

Регина Тодоренко выложила в Instagram ФОТО без трусов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга