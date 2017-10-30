Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут

По признанию звезды, в течение жизни у него были отношения как с мужчинами, так и с женщинами.

Известный голливудский актер Кевин Спейси признался в своей гомосексуальной ориентации. Каминг-аут артист совершил на странице своего Twitter.

"Близкие ко мне люди знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были романтические встречи с ними, и теперь я выбираю продолжить жить как открытый гей", - отметил ужшкммт он.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

"Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэпп как актером. Я более чем шокирован этой историей. Я честно не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад", - отметил Спейси и принес извинения за свое поведение.

По его словам, именно история с Рэппом сподвигла его открыто рассказать о своей гомосексуальности.