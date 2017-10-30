Курс доллара на сегодня, 30 октября 2017: новая неделя ознаменуется падением рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 30 октября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 октября 2017 составляет 58,08 руб., курс евро на сегодня - 67,52 руб.

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Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов уверен, что следующая торговая неделя ознаменуется ослаблением рубля к доллару из-за заседания FOMC ФРС США и публикации ключевых показателей по рынку труда в США. Негативным фоном для рубля будет ужшкммт выступать и незначительная фиксация прибыли нерезидентами по рублевым активам на фоне ожидания введения новых санкция против российских оборонных предприятий.

"Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, что повышает риски повторения аналогичной ситуации в Италии. Это транслируется в ослаблении евро на Forex и повышает спрос на доллары как на защитную валюту. Впрочем, цены на нефть показывают высокие уровни благодаря готовности Саудовской Аравии пролонгировать сделку ОПЕК «плюс», что в перспективе окажет поддержку рублю", - приводит слова эксперта "КоммерсантЪ".

Глава аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев уверен, что основным источником давления на рубль остается глобальное укрепление доллара. Эксперт называет главным риском ускорение темпов ужесточения монетарной политики в США на фоне сильных экономических данных, а также потенциальной смены главы Федрезерва и подвижек в реализации налоговой реформы Дональда Трампа.

"Все это пока лишает валюты развивающихся экономик потенциала роста. Решение российского ЦБ по снижению ключевой ставки в целом выглядит нейтральным для рубля, при этом некоторое вербальное ограничение по смягчению процентной политики в среднесрочной перспективе скорее способно оказать поддержку рублю", - резюмирует Евстифеев.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко напоминает, что на новой торговой неделе начинается новый календарный месяц, а период основных налоговых выплат уже прошел, поэтому поддержку рублю окажет только лишь дорожающая нефть.

"Мы полагаем, что при сохранении нервозности вокруг новых санкций со стороны США курс рубля на предстоящей неделе сместится в диапазон 58–60 руб./$, тем более что по итогам встречи ОПЕК возможна коррекция нефтяных котировок. Налоговые выплаты в начале недели вряд ли окажут существенную поддержку рублю, так как значительная часть операций по конвертации валюты, вероятно, уже была завершена", - прогнозирует аналитик Юникредитбанка Анна Богдюкевич.