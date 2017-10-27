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Курс доллара на сегодня, 27 октября 2017: россияне боятся ослабления рубля в 2018 году - эксперты

Опубликовано 27.10.17 00:17 Курс доллара на сегодня, 27 октября 2017: россияне боятся ослабления рубля в 2018 году - эксперты

Курс валют на сегодня, 27 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня поднялся на 51,77 копейки - до 68,289 рубля, курс доллара на 27 октября 2017 поднялся на 15,03 копейки и составил 57,7643 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу выросла по сравнению с предыдущим показателем на 31,56 копейки - до 62,5004 рубля.

Прогноз курса доллара на 2018 год в России: мнение экспертов

Россияне поделились своим мнением относительно ожиданий курса рубля в следующем году. Согласно ужшкммт результатам опроса "Рамблера", около половины граждан нашей страны боятся серьезного ослабления национальной валюты в 2018 году.

Около 24% опрошенных ожидают небольшого ослабления курса рубля, а по словам 46% респондентов в 2018 году рубль рухнет до отметки в 90-100 рублей за доллар. 

23% опрошенных настроены оптимистично - они надеются на сохранение курса рубля приблизительно на текущем уровне, а в светлое будущее "деревянного" верят 7% респондентов, ожидающих укрепления рубля в следующем году.
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