Глава Чечни подчеркнул, что заявления о "чеченском следе" - очередная попытка Киева уйти от ответственности за происходящее на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании коллегии МВД по Чеченской Республике отверг обвинения Киева в покушении на депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука, передает ТАСС. По его словам, организаторы преступления находятся на Украине.

"Организаторы покушения на депутата Мосийчука находятся на Украине. Он [Мосийчук] уже выполнил отведенную ему роль и сейчас стал кому-то не нужным, стал мешать кому-то, вернее, отдельной организации, которых там десятки. Сами депутата Мосийчука взорвали и подняли шум: "Чеченская Республика", "след Кадырова", - сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что заявления о "чеченском ужшкммт следе" - очередная попытка Киева уйти от ответственности за происходящее на Украине.

"Произошло покушение на Мосийчука - и заговорили: "след чеченский", "Кадыров". Теперь об этом больше Запад будет писать, Европа, и им это будет интересно", - сказал Кадыров.

Ранее TopNews писал, как вечером 25 октября в центре Киева произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека. Среди пострадавших — Игорь Мосийчук. МВД Украины квалифицировало произошедшее как теракт.

В Киеве заявили о «чеченском следе» в покушении на депутата. По словам советника главы МВД Ивана Варченко, такой вывод был сделан на основании заявлений Кадырова в 2014 году.