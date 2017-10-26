Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обвинил в случившемся российские спецслужбы.

В Киеве совершено покушение на депутата Верховной рады Украины от Радикальной партии Игоря Мосийчука, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нардепа. В Сети уже появилось его фото после покушения, а также видео с места происшествия.

"Только что на Игоря Мосийчука произошло покушение. На выходе из здания телеканала "Эспресо", когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв. Игорь Мосийчук ранен, пока его везут в больницу", — говорится в сообщении ужшкммт пресс-службы, обнародованном на странице депутата в Facebook.

По последним данным в результате взрыва погиб человек, его лично в настоящий момент устанавливается. Вместе с Мосийчуком также пострадали политолог Виталий Бала и несколько прохожих. Все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома. По словам свидетелей, взорвался мопед или какое-то взрывное устройство вблизи него, пишет "Лента.Ру". Также пострадали автомобили сотрудников телеканала и жильцов дома. Помимо этого взрывом повреждены окна в двух домах и входные парадные двери.

Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, мощность взрывного устройства — не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. На месте работает специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа.

«Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста», — заявил Геращенко.

Он пообещал, что полиция и СБУ приложит все усилия для раскрытия данного террористического акта. «Проклятья и гибель врагам Украины!» — заключил Геращенко.