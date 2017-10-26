 
TOP 10

1 СМИ сообщили о рейдерском захвате театра Джигарханяна

2 Ученые NASA засняли загадочную гигантскую планету, заслонившую Солнце

3 Эксперты: рубль наконец-то обрел стабильность

4 Раненый депутат Мосейчук назвал заказчиков покушения

5 Представитель Собчак прокомментировала слухи о смене фамилии телеведущей на "Противвсех"

6 Эксперты нашли связь вируса BadRabbit с сериалом «Игра престолов»

7 Следствие выдвинуло две версии нападения на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр

8 Трамп анонсировал введение в США режима ЧП из-за наркоманов

9 В МВД Украины заговорили о причастности Кадырова к покушению на Мосийчука

10 Ученые рассказали, как нужно мыть фрукты

Новости наших партнеров

В МВД Украины заговорили о причастности Кадырова к покушению на Мосийчука

Опубликовано 26.10.17 11:08 В МВД Украины заговорили о причастности Кадырова к покушению на Мосийчука

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что в покушении на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука есть российский след.

В МВД Украины считают, что в покушении на нардепа Игоря Мосийчука в Киеве есть "российский след", а в его убийстве был заинтересован глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил советник главы МВД Иван Варченко.

По его словам, Кадыров может иметь отношение к покушению на нардепа, поскольку в 2014 году угрожал ему убийством.

"Вариантов может быть много. Заказчик один - РФ. Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы, в частности заявления Рамзана Кадырова ужшкммт от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег ", - заявил он.

По его словам, следствие рассматривает и другие версии, но есть уверенность, что "доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика".

Покушение на Мусичука произошло 25 октября в Киеве близ здания телеканала «Экспрессо». Сам депутат уверен, что осуществили взрыв местные жители, а заказ поступил из России. На данный момент проводится расследование этого инцидента.
Другие материалы по этой теме

В Киеве совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука

Украинские СМИ "похоронили" Игоря Мосийчука

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга