В МВД Украины заговорили о причастности Кадырова к покушению на Мосийчука

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что в покушении на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука есть российский след.

В МВД Украины считают, что в покушении на нардепа Игоря Мосийчука в Киеве есть "российский след", а в его убийстве был заинтересован глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил советник главы МВД Иван Варченко.

По его словам, Кадыров может иметь отношение к покушению на нардепа, поскольку в 2014 году угрожал ему убийством.

"Вариантов может быть много. Заказчик один - РФ. Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы, в частности заявления Рамзана Кадырова ужшкммт от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег ", - заявил он.

По его словам, следствие рассматривает и другие версии, но есть уверенность, что "доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика".

Покушение на Мусичука произошло 25 октября в Киеве близ здания телеканала «Экспрессо». Сам депутат уверен, что осуществили взрыв местные жители, а заказ поступил из России. На данный момент проводится расследование этого инцидента.