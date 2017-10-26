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Раненый депутат Мосейчук назвал заказчиков покушения

Опубликовано 26.10.17 09:05 Раненый депутат Мосейчук назвал заказчиков покушения

По словам политика, он выжил благодаря своему охраннику.

Оставшийся в живых после покушения депутат Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук рассказал о возможных заказчиках и исполнителях преступления.

"Заказчики сидят в Москве, исполнители - киевские", - сказано на странице депутата в Facebook. Текст сообщения опубликовала пресс-служба политика.

Мосийчук назвал совершенное преступление первым покушением на государственного деятеля "такого уровня". Кроме того, он отметил, что выжил благодаря действиям своего охранника, бывшего сотрудника "Беркута".

"В 2013 он стоял по другую ужшкммт сторону баррикад. А вчера погиб, спасая меня - националиста", - добавил депутат.

Представители пресс-службы Мосийчука добавили, что сделанная депутату операция прошла успешно. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Как писал TopNews, накануне вечером на Мосийчука было совершено покушение. Взрыв прогремел у здания телеканала "Еспресо". В результате погиб один человек - охранник депутата. Пострадали четыре человека. Произошедшее квалифицируется как теракт.
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