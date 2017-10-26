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Европейские ядерщики доказали, что Вселенной не должно быть в реальности

Опубликовано 26.10.17 13:14 Европейские ядерщики доказали, что Вселенной не должно быть в реальности

Специалисты пока не могут объяснить полученные результаты.

В Швейцарии группа исследователей из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) провела уникальный эксперимент по изучению магнитных свойств протонов и антипротонов. Оказалось, что потенциалы этих тел абсолютно идентичны, но имеют разную модальность - плюс и минус. Однако в этом случае. по утверждению ученых, имеет место парадокс - любых "реальных" частиц просто не должно существовать. Как пишет "РГ" со ссылкой на западные источники, пока этот ужшкммт феномен объяснить никто не может.

Ученые уже давно бьются над разгадкой природы материи. Ранее специалисты считали, что материя и антиматерия не уничтожили друг друга в начале времен из-за разницы потенциалов, тогда как теперь выходит, что они равны.

"Этот результат является кульминацией многолетних непрерывных исследований и разработок и успешным завершением одного из самых сложных измерений, когда-либо проводившихся на приборе Penning trap", - отметил ученый по имени Штефан Ульмер.

Тем не менее специалисты все же не теряют надежды найти разницу в потенциалах в других категориях.
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