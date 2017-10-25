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Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2018 году: СМИ рассказали о повышении пенсий в России для тех, кто уже на пенсии

Опубликовано 25.10.17 12:43 Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2018 году: СМИ рассказали о повышении пенсий в России для тех, кто уже на пенсии

Пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2018 года, последние новости: стало известно, будет ли повышение пенсий работающим пенсионерам в ближайшие годы.

С недавних пор в России отменили регулярную индексацию пенсий работающим пенсионерам, и несмотря на все разговоры о необходимости вернуть повышение выплат этой категории граждан, дальше обсуждений дело не доходит.

Как удалось выяснить СМИ, индексация пенсий работающим пенсионерам в 2018 году возвращена не будет. Такое решение было принято на правительственном уровне. В частности, в Кабмине отказались поддерживать ужшкммт проект закона, с помощью которого предполагалось вернуть трудящимся пенсионерам регулярные надбавки. Законопроект об этом внесли в нижнюю палату парламента депутаты от КПРФ Николай Коломейцев и Олег Смолин.

"Действие положений статьи 26.1 ФЗ "О страховых пенсиях" (отменяющих индексацию пенсий работающим пенсионерам - прим. ред.) помимо того, что снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодным для государства и разорительным для пенсионной системы России", - отметили депутаты.

По словам законотворцев, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется порядка 207 миллиардов рублей из бюджета Пенсионного фонда. При этом в правительстве сослались на то, что в предложенном варианте закона не прописаны источники финансирования восстановления индексации пенсий для работающих пенсионеров.

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе работающим пенсионерам точно не придется рассчитывать на надбавку. Однако в случае уволнения с места работы, такому пенсионеру разом проиндексируют все "пропущенные" повышения.
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