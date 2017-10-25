Ученые открыли эффективное и безопасное средство против старения

В своей работе исследователи использовали мультипотентные мезенхимальные стромальные стволовые клетки.

Ученым из США и Австралии удалось доказать, что терапия с применением стволовых клеток эффективно помогает от старения, не оказывая при этом побочных эффектов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, во время клинических испытаний исследователи применяли мультипотентные мезенхимальные стромальные стволовые клетки (ММСК), обладающие способностью трансформироваться во взрослом организме в костные, жировые и хрящевые ткани.

Испытуемым со средним ужшкммт возрастом 76 лет вводились дозы ММСК, которые были выделены из костного мозга доноров 20-45 лет. Спустя шесть месяцев у добровольцев было зафиксировано улучшение показателей физической активности, а также общего качества жизни. К тому же у них повысился уровень белков, противодействующих развитию опухолей.

В рамках второй части исследования ученые создали контрольную группу, половина пациентов которой получили ММСК, а другие -плацебо. В результате не было обнаружено никаких нежелательных побочных эффектов от терапии, а также была подтверждена ее эффективность.