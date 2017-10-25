Курс доллара на сегодня, 25 октября 2017: судьба рубля определится в пятницу - эксперты

Курс валют на сегодня, 25 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 октября 2017 составляет 57,58 руб., курс евро на сегодня равен 67,68 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 25 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,29 руб. при покупке и 59,41 при продаже банком, курс евро на 25 октября 2017 равен 66,31 руб. и 69,81 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что пара доллар-рубль ужшкммт сегодня может прибавить еще 5-15 копеек и подняться в область 57,75, а евро может приблизиться к границы 68.

"Технически, рубль и так долгое время плыл против течения, когда демонстрировал рост в начале года и в августе-сентябре, вопреки импульсам ослабления нефти. Тогда российской валюте помогали данные по инфляции", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Аналитик отмечает, что рубль раньше пользовался спросом из-за того, что резкое снижение инфляции вызывало бурный рост цен на облигации из-за падения процентных ставок. Однако теперь и Банк России, и сам рынок ожидают стабилизацию инфляции на низком уровне, и в таких условиях долговой рынок уже не будет обеспечивать того роста котировок, что был ранее.

"При этом низкая инфляция будет оказывать давление на ЦБ уже в предстоящую пятницу в очередной раз снизить ставки. Нормальной реакцией валютного рынка на снижение ставок является как раз ослабление валюты", - заявил аналитик, отметив, что в предстоящие месяцы инфляция, скорее всего, перестанет падать, а регулятор продолжить снижать ставку, что будет негативно влиять на рубль.