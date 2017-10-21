Курс доллара на сегодня, 21 октября 2017: доллар отыгрывает новости из США - эксперты

Курс валют на сегодня, 21 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 октября 2017 опустился на 5,88 копеек и составил 57,51 рубля, курс евро на сегодня понизился на 4,06 коп., до 67,89 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,06 копеек, до 62,18 рубля.

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Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Абелев Олег констатирует, что накануне рынок пребывал в равновесном состоянии, не взирая ужшкммт на на рост курса доллара по отношению к другим валютам.

В качестве причины роста курса доллара к мировым валютам накануне эксперт считает отыгрывание инвесторами новостей из США об утверждении проекта бюджета страны на следующий финансовый год.

"Сенат конгресса США все-таки утвердил проект бюджета страны на 2018-й финансовый год, который позволит начать реализацию налоговой реформы, обещанной президентом Дональдом Трампом. По результатам голосования законопроект был "еле принят" – утверждение прошло 51 голосом против 49. Инвесторы отреагировали на это позитивно, поскольку испытали дополнительный оптимизм, связанный с тем, что снижение налогов Трампом может способствовать росту экономики США", - цитирует Абелева "Финам".

Эксперт уверен, что рубль не останется без поддержки, ведь приближается налоговый период, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку для создания рублевых резервов, которые затем пойдут на уплату налогов.

"Как минимум неделю валюты на рынке будет довольно много, что не будет давать рублю активно проседать даже в случае повышенной волатильности на нефтяных рынках, в случае снижения цен на нефть, будет сдерживать ослабление рубля. Если же нефть продолжит восходящую динамику, этот фактор станет дополнительным стимулом к укреплению рубля", - отметил аналитик.