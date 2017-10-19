Курс доллара на сегодня, 19 октября 2017: судьбу рубля определят аукционы Минфина РФ - эксперты

Курс доллара на сегодня, 19 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на 19 октября 2017 опустился на 10,19 копейки - до 67,3577 рубля, курс доллара на 19 октября 2017 уменьшился на 6,71 копейки и составил 57,2721 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг упала по сравнению с предыдущим показателем на 8,28 копейки, составив 61,8106 рубля.

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По словам аналитика "Альпари" Владислава Антонова, накануне торги на внутреннем валютном рынке по рублю открылись разнонаправленно, что ужшкммт было спровоцировано общим укреплением доллара и ослаблением евро на рынке Форекс.

"Динамика цен на нефть оказывала ограниченное влияние на рублёвые пары в первой половине торгов, поскольку внимание трейдеров было приковано к российскому долговому рынку", - цитирует аналитика Regnum.

Антонов отметил, что в минувшую среду нефть сорта Brent торговалась в плюсе, что поддержало рубль при открытии биржи. Однако, по словам эксперта, в этой ситуации нужно следить за динамикой индекса RGBI.

"Особенно за тем, как пройдут аукционы Минфина РФ. Сегодня ведомство на аукционах разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей. Если они пройдут успешно и индекс RGBI выйдет в плюс, то на фоне общего роста цен на нефть рубль укрепится. Если нет, то курс доллара двинется к 57,65 руб", - прогнозирует специалист.