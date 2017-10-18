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Божена Рынска назвала Собчак подлой гадиной

Опубликовано 18.10.17 22:22 Божена Рынска назвала Собчак подлой гадиной

Тем временем Собчак, едва заявив о выдвижении своей кандидатуры в президенты, назвала условия ее отвода.

Скандальная блогерша Божена Рынска накинулась на Ксению Собчак с критикой за решение последний участвовать в президентских выборах. Свое мнение по этому поводу Божена высказала на странице в Facebook.

"Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь", - написала Рынска.

"Истории о Ксениной подлости может рассказать каждая даже не вторая, а первая светская девушка Москвы. Но наверняка все, кроме меня, опять зассут, — добавила Божена.

Ранее TopNews писал, что телеведущая Ксения Собчак официально объявила о планах ужшкммт баллотироваться в президенты РФ в 2018 году. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант "Против всех".

Теперь же Собчак в эфире ТК "Дождь" назвала условия снятия своей кандидатуры с президентских гонок. По ее словам, это произойдет только в случае регистрации предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального.

«Если так получится, что Навального зарегистрируют на выборах, то я готова обсуждать с ним возможные варианты событий, в том числе снятие моей кандидатуры», — сказала Собчак, отметив, что обсуждала с Навальным его критику по поводу её возможного выдвижения на президентские выборы.

«Я считаю Алексея Навального своим соратником и другом», — подчеркнула телеведущая.
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