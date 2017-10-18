"Хватит молчать": Собчак объявила об участии в выборах президента

Путин прокомментировал возможное участие Ксении Собчак в выборах президента.

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак в открытом письме, опубликованном в газете "Ведомости", объявила о решении участвовать в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Телеведущая объявила, что будет «кандидатом «против всех», она считает, что необходимо пытаться что-то изменить в России и донести свой голос.

«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном ужшкммт поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», — написала она.

«Я иду на выборы, не просто как кандидат, а как рупор всех тех, кто не сможет стать кандидатом, я готова озвучивать претензии к существующей системе, которых много во всех частях политического спектра, я готова транслировать послания и левых и правых, потому что проблема коррупции, проблема неподконтрольности и несменяемости власти – больше, чем наши идеологические разногласия», — заявила Собчак.

Она также раскритиковала идею бойкота выборов, сравнив себя с графой «против всех». «Я против революции. Но я — хороший посредник и организатор», — заверила телеведущая.

«Вместе мы очень сильны. Чтобы они не обещали, за чтобы они не выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех», - заключила Ксения Собчак.

К настоящему временем президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном участии Ксении Собчак в мартовских президентских выборах.

Так, по вопрос "Ведомостей" о том, как бы Путин отнесся к выдвижению Собчак кандидатом в президенты России, глава России сказал, что не он должен определять, кто лучше для российского народа.

«Но каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением. Я с уважением относился и отношусь к ее отцу [Анатолию Собчаку], считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории. Я без тени иронии это говорю. Он очень порядочный, сыграл большую роль в моей судьбе. Но когда речь идет о том, чтобы баллотироваться в президенты, вещи личного характера не могут играть никакой существенной роли. Это зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою президентскую кампанию. Вот от этого будет зависеть успех или неудача этого предприятия».

Путин также добавил, что о том, что она собирается баллотироваться, слышит первый раз. "Уверен, что могут быть другие кандидаты, наверняка они будут", - сказал Путин.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Кремле задумались о том, чтобы делать основным соперником главного кандидата в президенты РФ женщину. По информации издания, на такую роль может рассматриваться в том числе кандидатура Ксении Собчак. Сама Собчак тогда опровергла сообщения СМИ и заявила, что не в курсе того, что обсуждают в администрации президента.