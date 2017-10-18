СМИ: сотрудники клиники, в которой лечился Марьянов, сбежали за границу

Журналисты выяснили новые детали о реабилитационном центре, где почувствовал себя плохо артист.

Журналисты выяснили новые подробности относительно произошедшей на днях трагический смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова. Оказалось, что звонок оператору скорой помощи поступил из частной реабилитационной клиники, в которой проходил лечение артист.

По информации "Московского комсомольца", сотрудники реабилитационного центра сами отменили вызов через 4 минуты, решив доставить умирающего пациента самостоятельно, однако актер скончался по дороге в больницу. По ужшкммт факту смерти Дмитрия марьянова было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Согласно предварительной информации, вечером 15 октября 2017 года сотрудники реабилитационного центра в подмосковной Лобне не смогли оперативно оказать помощь актеру. Согласно одной из версии, Марьянов находился в частной наркологической клинике, куда был помещен своими близкими. В минувшее воскресенье, когда артисту стало плохо, на месте не оказалось реаниматологов, и сотрудники решили вызвать "скорую".

Оказалось, что реабилитационным центром, откуда поступил звонок, представляет собой обычный частный дом. После смерти актера быстро закрыли сайт клиники, но журналисты нашли сохраненную копию ресурса, где, по их словам, не указано ни номеров телефонов, ни точных данных дома. Однако там можно найти фамилии четверых сотрудников центра.

Руководителем клиники является психолог, гештальт-терапевт Оксана Богданова. Известно, что ранее она работала штатным психологом и руководителем реабилитации в одном из учреждений Химок.

Второй сотрудник - старший консультант-аддиктолог, специалист по работе с созависимыми Рафаэль Идрисов. На его странице в социальных сетях сказано, что он родом из Казани, и недавно перебрался в Москву.

Дмитрий Ипполитидис — специалист-аддиктолог, руководитель международного Израильского проекта, автор индивидуальных программ реабилитации наркозависимых.

Еще один работник клиники, руководитель мотивационного отделения - Роман Гуськов.

По словам журналистов, из всех перечисленных работников на связь с ними вышел только Рафаэль Идрисов.

"Я ничем вам помочь не могу, потому что уже давно не сотрудничаю с этой организацией. Я не работаю там с 1 сентября 2017 года. Так что никакой информацией не владею.Я сейчас безработный. Как ушел из центра, больше с этими людьми никогда и нигде не пересекался", - сказал собеседник, добавив, что слышал о трагедии с Марьяновым, но не знает подробностей.

Газете удалось связаться с людьми, знакомыми с Оксаной Богдановой. По словам собеседников журналистов, трагедия с Марьяновым сейчас бурно обсуждается в медицинских кругах.

"Допускаю, что многие так называемые реабилитологи позакрывали сейчас свои лавочки, ушли в тень на время, пока шумиха не уляжется. Смертей в таких учреждениях немало. Да вы посмотрите статистику клиники, где ранее работала Богданова. На моей памяти, несколько человек там точно погибли. Почему это происходит? Потому что, сотрудники центра практикуют интенсивное выведение наркотической ломки в отсутствие реанимации. Работают там врачи из Киргизии, Узбекистана. Если вы в курсе, сейчас все сотрудники центра, где лечился актер, свалили за границу...", - цитирует издание собеседника.

Примечательно, что на следующий день после произошедшего с Марьяновым Дмитрий Ипполитидис и Роман Гуськов зачекинились вместе в московском аэропорту Шереметьево. По опубликованной в соцсетях информации, они улетели в Грецию.

В свою очередь, бывший коллега Оксаны Богдановой, реабилитационный центр, в котором стало плохо Марьянову, является незаконным видом деятельности.

"Сам по себе тот реабилитационный центр не является медицинским центром, поскольку профессиональный врачей в штате не было. Если человеку требовалась медицинская помощь, то ее оказывали не в том доме, который показали по всем СМИ. Там проводили лишь психологическую поддержку. В этом доме «закрывали» немотивированных резидентов, таких, кто не желал лечиться от алкогольной или наркотической зависимости по своей воле. Туда отправляли своих близких родственники. Алкоголики находились там в закрытом пространстве", - сказал он.

По его словам, в таких центрах строго соблюдается анонимность.

"Вот теперь представьте, как в такой центр можно было вызвать "скорую"? Для руководителей клиники, это означало - поставить крест на бизнесе. Все боялись, что врачи «скорой» увидят дом, где удерживают людей, сообщат куда надо и клинику придется закрывать. Из-за этого, актеру не вызвали «скорую» вовремя. Вернее, они позвонили 03, потом опомнились, когда пришлось адрес назвать, и отменили вызов. Привезли пациента сами. Придумали версию про дачу и друзей", - уверен он.

Собеседник изложил и свою версию произошедшего.

"Скорее всего, Марьянов обратился к персоналу, когда у него что-то заболело. Как часто бывает в таких учреждениях, дежурный консультант центра мог отправить его полежать, выдал обезболивающую таблетку и сослался на психосоматику, мол полежи само пройдет. Когда опомнились, было поздно", - сказал бывший коллега Богдановой.