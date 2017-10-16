Смертью актера Дмитрия Марьянова заинтересовался СКР

Выяснилось, что друзья Марьянова отменили вызов «скорой» спустя четыре минуты.

Следственный комитет начал проверку после появления информации о том, что умирающего Дмитрия Марьянова пришлось везти в больницу на попутке, так как скорая не могла "оперативно приехать". "По данному факту следственным отделом по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области было организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления ужшкммт всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что спасти Марьянова не смогли именно из-за отсутствия оперативной медицинской помощи.

Дмитрий жаловался на здоровье с самого утра 15 октября. Он отдыхал с друзьями на даче в Лобне и постоянно повторял, что у него болят нога и спина. Неожиданно после обеда ему стало резко хуже. Он упал и потерял сознание. После того, как скорая приехать к нему не смогла, товарищи повезли Дмитрия своим ходом. Однако он скончался, так и не доехав до больницы.

Свою проверку уже провел областной Минздрав. В пресс-службе ведомства заявили: друзья актера звонили в «скорую», но потом отменили вызов. Выяснилось, что сделали они это после того, как диспетчер им заявила, что у них на подстанции мало машин и помощи придется ждать слишком долго. Они выбежали на дорогу и поймали попутку и на ней довезли его до больницы. Но было слишком поздно.