Дмитрий Марьянов: причина смерти стала известна СМИ (ФОТО)

Дмитрий Марьянов, личная жизнь и семья: журналисты узнали главную тайну в отношениях Дмитрия Марьянова и его супруги.

Дмитрий Марьянов: причина смерти - оторвавшийся тромб

Согласно предварительной информации, причиной смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"У Мартьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобне", - цитирует агентство источник.

Дмитрий Марьянов и его жена

У покойного актера остались молодая ужшкммт супруга, уроженка Украины Ксения Бик, а также семилетняя дочь пары - Анфиса.

Как удалось выяснить журналистам, Дмитрий и Ксения начали свои отношения уже давно, но официально оформили их год назад. Тогда же 30-летняя психолог из Харькова рассказала любимому тайну о том, что Анфиса является его дочерью, а не ребенком ее бывшего супруга.

Дмитрий Марьянов и его жена ФОТО

Смерть Дмитрия Марьянова шокировала его коллег

"Чёрт!! Ну почему???!! Я Дура не успела прочесть в ленте прямого эфира, что умер Дима Марьянов!!! Я даже представить не могла, что речь о Нём!!! Сколько Света, Искренности и Таланта! Обаяния за десятерых!!"- написала в своем Instagram Лолита Милявская.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Окт 15 2017 в 1:42 PDT

Филипп Киркоров вспомнил о первой роли Дмитрия Марьянова - Алике Радуге.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Окт 15 2017 в 1:18 PDT

Гоша Куценко выложил серию памятных фотографий в память о друге и коллеге.

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Окт 15 2017 в 2:24 PDT

Как писал TopNews, Дмитрий Марьянов ушел из жизни в возрасте 47 лет. Он скончался по дороге в больницу подмосковного города Лобня. По некоторым данным, он почувствовал себя плохо и потерял сознание, возвращаясь в Москву с дачи на автомобиле. Находившиеся с ним в машине друзья остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу.

Представители Минздрава Московской области заявили о проверке информации, согласно которой Дмитрий Марьянов скончался из-за отказа медиков оперативно оказать необходимую в таких ситуациях помощь.

"Диалог диспетчера прослушивается. Данная информация проверяется в служебном порядке", - цитирует Lenta.ru источник в Минздраве. Собственную проверку проведет и Росздравнадзор.

Дмитрий Марьянов: биография

Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве. С детства он занимался акробатикой, увлекался танцами.

Впервые появился на киноэкране в 14-летнем возрасте в главной роли в детском музыкальном фильме "Выше радуги" (1986). Также он снялся в школьной драме режиссера Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" (1987). Следующий фильм с его участием — "Любовь" — закрепил за актером статус "звезды" нового поколения.

В 1992 году Дмитрий Марьянов окончил Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина (мастерская Юрия Авшарова). Во время учебы играл в студенческом театре "Ученая Обезьяна".

В 1992-2003 годах он был актером Театра "Ленком", а позднее участвовал в постановках "Независимого театрального проекта".В последние годы актер был занят в антрепризных спектаклях.

В кино Марьянов снимался в таких фильмах и сериалах, как "Русский регтайм" (1993), "Графиня де Монсоро" (1997), "Змеиный источник" (1997), "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1997), "Президент и его внучка" (1999), "Маросейка, 12" и "Ростов-папа", музыкальная комедия Александра Абдулова "Бременские музыканты и Со" (2000 год).

Дмитрий Марьянов сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Львиная доля" (2001), "Дневник убийцы" (2002), "Кавалеры морской звезды" (2003), "Смеситель" (2003), "Боец (2004) ", "Плакальщик, или Новогодний детектив" (2004), "Русское лекарство" (2004), "Сатисфакция" (2005), "Билет в гарем" (2006), "Охота на гения" (2006), "И падает снег" (2007), "Сорок" (2007), "Мираж" (2008), "Одержимый" (2009), "Отцы" (2010) и других.

Кроме того, он играл в комедиях "День радио" (2008), "Взрослая дочь, или тест на… " (2010), "Как выйти замуж за миллионера" (2012), "Норвег" (2015) и др.

В качестве одного из сценаристов он выступил в драмеди "Игра в правду" по пьесе Филиппа Лелуша, также он сыграл там одну из главных ролей.

В последние годы актер снимался в главных ролях в сериалах "Захват" (2014), "Муж по вызову" (2015), "Взлом" и "Вышибала" (оба — 2016).

Всего им было сыграно в кино свыше 80 ролей.