СМИ: Дмитрий Марьянов проходил лечение от алкоголизма в частной клинике

Тем временем СКР возбудил дело после смерти актера.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели актера Дмитрия Марьянова, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)", - говориться ужшкммт в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств преступления и конкретных виновных лиц.

Ранее Topnews писал, что Марьянов скончался в воскресенье, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Дмитрий жаловался на здоровье с самого утра 15 октября. Он отдыхал с друзьями на даче в Лобне и постоянно повторял, что у него болят нога и спина. Неожиданно после обеда ему стало резко хуже. Он упал и потерял сознание. После того, как скорая приехать к нему не смогла, товарищи повезли Дмитрия своим ходом. Однако он скончался, так и не доехав до больницы.

Тем временем Рен-ТВ стал известен адрес дома, из которого умирающему актеру Дмитрию Марьянову вызывали скорую. Как видно на кадрах видео, здание выглядит довольно необычно. Окна на втором этаже дома закрыты ставнями.

Накануне стало известно о том, что Марьянов отдыхал с друзьями на даче в момент, когда ему стало плохо. Предполагалось, что друзья вызвали для Марьянова скорую помощь. Но, не дождавшись приезда врачей, повезли его в больницу сами.

Журналисты телеканала добавили, что двери дома, из которого вызывали "скорую" для Марьянова им никто не открыл. А живущий по соседству мужчина заявил, что это здание вовсе не дача, частная клиника по лечению от алкоголизма и наркомании. Слова мужчины подтвердил еще один собеседник канала. Так, в редакцию обратился человек, который утверждает, что был пациентом этой клиники. Он также добавил, что сам видел, как неделю назад в это самое место привезли актера Дмитрия Марьянова, у которого на лиц видны было признаки запоя.

"Ну привезли его неделю-полторы назад. Он был явно похмельный, имел признаки запоя. Ночь он провел нормально. Потом началась "белая горячка", он начал бредить. Медиков там не было никаких. Ни о чем вроде капельниц речи не шло. Дистанционно разговаривали с каким-то врачом, который посоветовал колоть галоперидол, аминазин, клофелин. Если не помогала маленькая доза, дозу увеличивали. Потом он уснул. После нескольких дней пребывания он решил поехать домой. Начал собираться. Но это заведение закрытого типа. Его оставили. Начали снова колоть лекарства. Наверное, организм человека просто не выдержал. Наверное все это привело к тому, что тромб оторвался", - говорит мужчина.

Он также сообщил, что на лечение в клинику можно попасть только через знакомых, а имя Марьянова использовалось в рекламных целях.