Курс доллара на сегодня, 18 октября 2017: власти готовятся обрушить рубль к концу года - СМИ

Курс валют на сегодня, 18 октября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 16,08 копейки - до 67,4596 рубля, курс доллара на 18 октября 2017 также показал положительную динамику - вырос на 25,31 копейки и составил 57,3392 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 21,16 копейки, составив 61,8934 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 в России: мнение эксперта

Правительство России готовится в очередной раз обрушить рубль, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственных ужшкммт экспертов. Как утверждают опрошенные изданием аналитики, ззначительное ослабление рубля может произойти уже к концу текущего года.

В связи с продолжающимся процессом роста цен на нефть и из-за политической нестабильности на Ближнем Востоке эксперты прогнозируют рост стоимости барреля нефти до $60. Если это произойдет, в бюджет РФ по оценке экспертов поступит дополнительный доход в размере от 1 до 2 трлн рублей. Что в свою очередь скажется на укреплении российской валюты.

Еще в 2015 году Минфин заявлял, что укрепление рубля на 1 рубль приводит к потерям в бюджете в 80 млрд рублей. Эксперты «МК» оценили потери бюджета по итогам этого года в случае укрепления российской валюты на 1 рубль в 25 млрд рублей. Поэтому аналитики считают, что подобный сценарий заставит правительство России пойти на радикальные шаги, чтобы не допустить дальнейшего роста рубля.

Как ранее прогнозировало агентство Bloomberg, в 2018 году рубль ждет масштабное падение, которое приведет к затяжному кризису. Эксперты Bloomberg предполагают снижение курса рубля в среднем на 10% каждые 5 лет. А если США распространят санкции на инвестиции в российский госдолг, доллар может достичь отметки в 70-80 рублей значительно раньше.