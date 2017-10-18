Курс доллара на сегодня, 18 октября 2017: рубль будет падать еще два дня - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 18 октября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 16,08 копейки - до 67,4596 рубля, курс доллара на 18 октября 2017 вырос на 25,31 копейки и составил 57,3392 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 21,16 копейки, составив 61,8934 рубля.

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Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева считает главным драйвером роста рубля в начале недели резкий скачок ужшкммт цен на нефть из-за ситуации в Иране.

"Североморский сорт Brent добирался до отметке 58,47 долл./барр на известиях о том, что власти Ирака направили в Киркук войска, чтобы охранять нефтяные месторождения", - сказала эксперт.

Она напомнила, что накануне к закрытию торгов Brent практически "свела на ноль" все заработанное и вернулась в район 57,31, несмотря на то, что на открытии рубль в паре с американским долларом спустился ниже 57,00.

"Доллар начинает укрепляться, восстанавливая свои позиции после распродаж прошлой недели. И вполне возможно, это уже к среде приведет USD/RUB в район 57,70. Особенно, если череда отчетов по американским запасам нефти подтвердит рост объемов энергоносителя в подземных хранилищах", - добавила она.