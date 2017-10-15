На YouTube появилось ВИДЕО убийства парикмахера шампуром в Москве

На опубликованном на Ютуб видео попал момент, как недовольный стрижкой клиент в Москве жестоко убивает парикмахера шампуром.

Разъяренный клиент, которому не понравилась стрижка, заколол парикмахера шампуром. По данным РЕН-ТВ, инцидент произошел в Новой Москве.

На кадрах видеозаписи видно, как злоумышленник приближается к стилисту и наносит ему в живот несколько ударов шампуром.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Дело было так. Днем раньше в парикмахерскую в Данину (так зовут убитого. — прим.) смену зашёл здоровый мужик. Попросил постричь. После стрижки отдал 200 рублей и ушёл. На следующий ужшкммт день здоровяк вернулся. Сказал, что посмотрел в зеркало и стрижка ему не понравилась. Здоровяка, хотя он и не мог толком объяснить, что конкретно ему не нравится в прическе, усадили в кресло и стали "исправлять". В результате, оставшийся недовольным результатом, он вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанёс три удара в сердце своего "обидчика". Парень не защищался. Прохожие не вмешивались", — написал на своей странице в Facebook сенатор Антон Беляков, знакомый одного из клиентов погибшего.

На появившемся в Сети видео видно, что убийца, отойдя на несколько метров от жертвы обернулся и увидев, что парень ещё жив, вернулся, чтобы добить.

Сейчас клиенты убитого парикмахера собирают деньги на транспортировку его тела в Узбекистан. Там живет его мать. Известно, что молодому человеку было 24 года, он единственный ребенок в семье. Парень приехал в Москву на заработки.

YouTube ВИДЕО: недовольный клиент убил парикмахера в Новой Москве, 18+