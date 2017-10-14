В Москве арестовали полицейского, спасшего троих человек от пьяного хулигана с ножом

Сотрудника полиции, сумевшего остановить вооруженного ножом хулигана, обвинили в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, 42-летний Владимир Кириченко напал на женщину с собакой на улице, затем избил прохожего, заступившегося за них и в довершении всего набросился с ножом на прибывших на местро происшествия полицейских, ранив одного из них ножом, сообщает НТВ.

Хулигана удалось скрутить только второму наряду. Во время задержания дебошира Михаил Сухов, как утверждает следствия, нанес Кириченко несколько ударов. Теперь полицейского ужшкммт обвинили в превышении должностных полномочий.

Двое коллег Сухова проходят свидетелями по делу.

Изменить ход дела может запись с камеры видеонаблюдения, оказавшееся в распоряжении журналистов.

На опубликованной записи видно, как явно нетрезвый преступник набрасывается на прохожих. Один из них вызвал полицейских. Дебошир ранил одного из них, другому с трудом удалось сдержать нападавшего от дальнейших атак. В это время на помощь коллегам пришел Сухов. Видя, что дебошир пытается вырваться, он подбегает и наносит несколько ударов, чтобы обезвредить подозреваемого. Однако сотрудники СК сочли, что полицейский превысил свои полномочия.

Сухов не считает, что преступил закон.

"Мужчина оказывал сопротивление, был опасен, вооружён, физическую силу применяли в рамках закона", - пояснил сотрудник ППС.

Адвокат Михаила Александр Железников заявил, что надеется на оправдательный приговор, так как полицейский не сделал ничего противозаконного.

"Прибыв на место преступления, Сухов вышел из экипажа и, оценив обстановку, учитывая информацию о ранении полицейского, продолжаемом сопротивлении удерживаемого лица, принял решение о необходимости применения к нему физической силы. В результате сопротивление задерживаемого было сломлено и его доставили в отделение полиции, — цитирует адвоката Лайф.

Между тем, Сухову теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Дома без поддержки Михаила остались его неработающая жена и семимесячный ребёнок. Полицейский уволился из органов, но попросил коллег тщательно разобраться в ситуации.

Отметим, что сам уличный хулиган никаких претензий к полицейскому до сих пор не предъявил. Он тоже сейчас в СИЗО и ждет приговора по делу о нападении на другого полицейского, который в итоге попал в больницу с двумя ножевыми ранениями.

Как сказано в обвинительном заключении, во время задержания дебошир получил лишь несколько ссадин, причем это вполне могло произойти еще до приезда наряда.