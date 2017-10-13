Курс доллара на сегодня, 13 октября 2017: рубль готовится перейти границу в 58 рублей за доллар

Курс валют на сегодня, 13 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 октября 2017 понизился на 24 копейки, до 57,6869 рубля. Курс евро на сегодня опустился на 26 копеек -до 68,4455 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам начальника аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергея Суверова, рубль может в ближайшее время преодолеть границу в 58 руб. за доллар по нескольким причинам.

"Во-первых, на этой неделе будут важные данные по ужшкммт инфляции в США. Она, по прогнозам, ускорится на 2,3 процента. Эта информация увеличит вероятность повышения ставки ФРС в декабре, и в итоге будет сигнализировать о более жесткой монетарной политике", - цитирует эксперта RNS.

В качестве второго фактора аналитик приводит возможность представления президентом США Дональдом Трампам кандидата на пост главы ФРС, причем последний может вести такую политику, что приведет к росту доллара.

Суверов отметил наличие "сиюминутных данных" против рубля: "Например, сентябрьский доклад ОПЕК, в котором зафиксировано увеличение добычи нефти. Это в ближайшем будущем может сыграть против черного золота и нашей национальной валюты. Однако стоит признать, что рубль, если и ослабеет, то ненадолго. Он обязательно начнет расти на ожиданиях ослабления ставки российским ЦБ из-за малой инфляции, а также подступающего налогового периода".