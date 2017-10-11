На сообщения о смерти Хворостовского жестко отреагировала жена певца

Сам артист посмеялся над публикациями о своей смерти.

Супруга известного российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о его смерти.

"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! Черт бы побрал людей, которые пишут такие вещи!!!", - написала она в своем Facebook.

О смерти Хворостовского ранее сообщила в соцсетях сенатор Елена Мизулина. Спустя некоторое время она удалила твит, пояснив, что лишь отреагировала на публикации в СМИ.

Как и все,я ужшкммт отреагировала на публикацию КП и множества других СМИ .Будем надеяться, что эта информация действительно недостоверная. Дай Бог — Елена Мизулина (@emizulina) 10 октября 2017 г.

По словам худрука театра "Геликон-опера" и друга певца Дмитрия Хворостовского Дмитрия Бертмана, сам артист лишь посмеялся над новостями о собственной смерти.

"Все в порядке. Он смеется над этим. Пишет "ха-ха-ха, утки какие". Я ему говорю, немедленно позвони родителям. Он говорит, все нормально, все хорошо", - признался Бертман "Эху Москвы".

Худрук "Геликон-оперы" добавил, что после таких сообщений Хворостовскому предстоит жить еще сто лет.

"Конечно, вруны страшные. Как можно такое писать про него, про человека, которого любит весь мир, любят в России все зрители", - возмутился Бертман, отметив, что Хворостовский мужественно сражается со своей болезнью и "постоянно пытается выходить на сцену".

Ранее директор Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю также опроверг сообщения о смерти известного певца. Информацию об уходе из жизни Хворостовского опровергла и оперная певица Хибла Герзмава. Аналогичное заявление сделал и российский продюсер Иосиф Пригожин, отмечает РИА Новости.

Как писал TopNews, в конце июня 2015 года Дмитрий Хворостовский, долгое время проживающий в Лондоне, объявил о том, что от опухоли мозга. С того момента он прошел несколько курсов химиотерапии.