В ночь на 11 октября в Лондоне умер оперный певец Дмитрий Хворостовский. Причина смерти для СМИ не стала загадкой - артист уже два года боролся с онкологическим заболеванием.

Умер Дмитрий Хворостовский: причина смерти уже известна СМИ

В ночь на 11 октября в возрасте 54 лет скончался известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский. По информации газеты "Комсомольская правда" музыкант умер в своей квартире в Лондоне, где он находился последние несколько недель. В столице Англии он ранее проходил лечение в клинике.

Напомним, около двух лет Хворостовский боролся с онкологическим заболеванием после того, как в в июне 2015 года у артиста была обнаружена опухоль ужшкммт головного мозга.

После курса лечения в сентябре того же года Хворостовский вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди «Трубадур» в нью-йоркской Метрополитен-опера.

В декабре прошлого года Хворостовский объявил об отказе от участия в оперных постановках «в обозримом будущем».

«У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях», — объяснил певец.

В тот же месяц он был госпитализирован с пневмонией.

Осенью 2016 года, ради прохождения курса химиотерапии, певец отменил свое выступление в постановке "Симон Бокканегра", премьера которого была запланирована в Венской опере.

После лечения, в день своего рождения, 16 октября, певец выступил на сцене Старой оперы во Франкфурте.

Последний раз Хворостовский вышел на сцену в июне 2017 года. С травмой плеча артист выступил в родном городе, после чего ему было присвоено звание почетного гражданина Красноярского края.

Запланированный на 26 сентября концерт в Московской государственной консерватории был отменен.

Дмитрий Хворостовский не дожил до своего 55-летия всего пять дней.

Дмитрий Хворостовский: биография

Дмитрий Хворостовский родился в 1955 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.

В начале сентября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении баритона орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени".