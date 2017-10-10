В Москве скончался целитель и экстрасенс Аллан Чумак

Умер Аллан Чумак. Телевизионный деятель скончался в Москве на 83-м году жизни.

В Москве на 83-м году жизни умер экстрасенс и целитель Аллан Чумак. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал Гордон.

Аллан Чумак умер в ночь на вторник. Об этом ТАСС сообщил его сын Дмитрий.

"К сожалению, это так. Комментарии я пока не готов ужшкммт давать", - сказал Дмитрий. О месте и дате прощания пока неизвестно.

Аллан Чумак получил известность в конце 80-х — начале 90-х годов. Он окончил журфак МГУ и Государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). С 1965 г. он работал на телевидении спортивным комментатором, затем – редактором в Главной редакции телеинформации АПН. С 1983 г. работал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. В конце 1980-х он начал проводить телевизионные сеансы, во время которых молчал, делая руками пассы и шевеля губами. Телезрителям предлагалось ставить у экранов сосуды с водой или, например, мазями, которые за время сеансов «заряжались», напоминают "Ведомости".

Приостановить эту деятельность Чумаку пришлось после приказа Минздрава, который ограничил нетрадиционные методы лечения.

В 2000 г. Аллан Чумак баллотировался в Самарской области в Госдуму и набрал чуть больше 3% голосов.

В 2000-х гг. Чумак выпустил книги «Тем, кто верит в чудо», «Исцеляющая сила внутри вас», «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких».