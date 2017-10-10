Курс доллара на сегодня, 10 октября 2017: рубль ожидает обвал до отметки 70 за доллар - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 10 октября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 октября 2017 вырос на 55 копеек по сравнению с показателем на выходные и понедельинк и составил 58,3151 рубля. Курс евро на сегодня поднялся на 85 копеек - до 68,3861 рубля.

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По словам представителей Минэкономразвития, в этом месяце рубль начнет дешеветь, и по итогам года средний курс доллара ужшкммт составит 63 рубля. В настоящее время американская валюта торгуется на уровне 58 рублей, но, по мнению аналитиков, скоро он начнет дорожать, причем если некоторые оценивают рост в умеренные 60 рублей, то другие эксперты склоняются к обвальному сценарию - до 70 рублей.

По словам главы отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгения Волкова, оценки Минэкономразвития полностью отвечают ожиданиям экспертов банка. Он полагает, что на курс рубля в четвертом квартале будут давить такие факторы, как действия ФРС, дефицит ликвидности на рынке, выплаты российских компаний по внешнему долгу.

"Более того, цены на нефть так и не смогли закрепиться выше отметки 58 долларов за баррель, что также будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля. Существенно ситуацию изменит очередная порция обсуждений в Конгрессе США об ужесточении санкций в отношении России, которые могут заставить крупных инвесторов отказаться от планов по покупке госдолга России", - цитирует эксперта RNS.

В свою очередь, старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич считает такой прогноз достаточно консервативным. Он уверен, что рубль по итогам ноября и декабря будет выше, а нефть марки удержит позиции в коридоре $55-60 за баррель.