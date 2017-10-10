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YouTube ВИДЕО: пьяный пассажир устроил дебош в самолёте Анталья – Уфа

Опубликовано 09.10.17 23:04 YouTube ВИДЕО: пьяный пассажир устроил дебош в самолёте Анталья – Уфа

Утихомирить буяна смогли бортпроводники, которые скрутили его совместно с пассажирами. Видео инцидента появилось на Ютуб.

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолёта, следовавшего по маршруту Анталья — Уфа. 

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, "мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, проявлял неуважение к окружающим его гражданам, а также ударил по лицу свою 26-летнюю попутчицу". Эту информацию подтверждают кадры записи, которые снял очевидец происходящего.

YouTube ВИДЕО: пьяный пассажир устроил ужшкммт дебош в самолёте Анталья – Уфа

К приземлившемуся самолёту был направлен наряд транспортной полиции. Агрессивного пассажира доставили в дежурную часть аэропорта

В отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении, сообщили в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
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